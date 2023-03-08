Sefo ile Melisa Döngel aşk yaşıyor Sapanca'da tatil yapan Melisa Döngel ile Sefo hakkında 'aşk' iddiaları ortaya atıldı.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isimlerden oyuncu Melisa Döngel'in yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia edildi. Döngel'in, şarkıcı Sefo ile birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

Off-road yaptılar

Çift, geçtiğimiz günlerde birlikte Sapanca'da vakit geçirdiği anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tatile çıktıkları konuşulan ikili, çamurlu yollarda off-road yaptığı anları yayınladı.

Sefo ile Melisa Döngel'in bu paylaşımları 'aşk' iddialarını gündeme getirdi. Ancak çift, henüz konuyla alakalı bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan Döngel, geçtiğimiz yıl basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularına, "Sevgilim olsa söylerim. Haberiniz olur." şeklinde yanıt vermişti.