Sefo ile Melisa Döngel ayrıldı Kısa zaman önce ilişkiye başladıkları bilinen ikiliden ayrılık haberi geldi. Melisa Döngel'in, "Zaten tanıma aşamasındaydık" dediği aktarıldı.

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Rapçi Sefo'nun adı, oyuncu Melisa Döngel ile aşk iddialarına karıştı.

Melisa Döngel, Sefo'nun konserlerini kaçırmazken, ikilinin geçtiğimiz ay Sakarya’da tatile gittikleri de ortaya çıkmıştı.

İkili arasındaki aşk kısa sürdü…

"Olmadı bitti"

Melisa Döngel’in yakın çevresine, “ Zaten henüz birbirimizi tanıma aşamasındaydık. Olmadı bitti” dediği biliniyor.

İlişkileri başlamadan biten ikili, birbirini sosyal medyadan takibe devam ediyor.

"Kız kıtlığı mı vardı"

Bir diğer yandan Sefo'nun babasının adındaki yani Hasan Fehmi Sağır isimli İnstagram kullanıcısının, “Bunu mu buldun, kız kıtlığı mı vardı?” yorumu günlerce konuşuldu.

Melisa Döngel, "istenmeyen gelin" konumunda eleştirilerin hedefi olmuştu.