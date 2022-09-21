Sefo ile Ufuk Beydemir tartıştı

İki ünlü şarkıcı Sefo ile Ufuk Beydemir sosyal medyada fena kapıştı.

Şarkıcı Sefo ve Capo'nun seslendirdiği 'İsabelle' şarkısına kattığı yorumla fenomen olan Fevzi Kaan Türker, Sefo'nun konserinde sahneye çıktı.

Ünlü rapçinin durumu prim olarak kullandığını ifade eden Ufuk Beydemir, Twitter'dan bu konuyla ilgili paylaşım yaptı.

"Seviye bu"

Sefo ve Fevzi Kaan'ın konser görüntülerini alıntılayan Beydemir, "Seviye bu. Prim yapan bu." yorumunda bulundu.

Sefo'dan cevap gecikmedi

Beydemir'in tweet'ine yanıt veren Sefo, "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'ben bir kek miyim' diye bi' şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et." dedi.

"Kulak kanattı"

Beydemir de "Ben sıfır yetenek bir çocuğun 'başarı'sını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense. 7 yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet, yaptığım işin arkasındayım hâlâ. O şarkıyla şu kulak kanatan videoyu kıyaslamak ister miyiz gerçekten?" sözleri ile ünlü rapçiye cevap verdi.

"Keksin"

Sefo da "Bu tweet'inden sonra karar verdim ki sen keksin kanka." karşılığını verdi.

'Isabelle' şarkısı ile sosyal medyanın konuştuğu Fevzi Kaan, Sefo konserinde