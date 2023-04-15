Sefo pırlanta diş yaptırdı! Faturası ağızları açık bıraktı... Pırlanta diş için tedavi gören Sefo, 600 bin TL ödedi.

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Rapçi Sefo, son dönemlerde aşk hayatı ile gündeme geldi.

Oyuncu Melisa Döngel ile ilişkiye başlayan Sefo, ailesinden ret aldığı yönündeki iddialarla konuşuldu.

İkilinin ilişkisinin kısa sürede bittiği belirtilirken, Sefo bu kez bambaşka bir gündemle konuşuluyor.

Sefo estetik bir gülüş için operasyon geçirdi.

Pırlanta dişlerine 600 bin TL ödedi

Diş hekimi Ömer Ekiz’e giden Sefo, pırlanta diş yaptırdı.

Sefo’nun tedavisi için son teknoloji yöntemler kullanılırken, faturası pahalı oldu.

Sefo, pırlanta dişleri için tam olarak 600 bin TL ödedi.