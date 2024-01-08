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Seher Dilovan, Türkiye'yi terk etti! İsviçre'de köy hayatı yaşıyor

Seher Dilovan, Türkiye'yi terk etti! İsviçre'de köy hayatı yaşıyor Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.