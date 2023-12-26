Şehir hayatından bıkan manken Tuğba Özay'dan radikal karar: Karavanda yaşamaya başladı Mankenlik ve oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da soyun Tuğba Özay da şehir yaşantısından kaçarak doğaya sığındı.

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Yaşanan depremlerden ve rahatsız eden kalabalıktan dolayı ünlü isimler tek tek şehir hayatından vazgeçiyor.

Son olarak manken Tuğba Özay, şehrin gürültüsünden ve kalabalığından sıkılınca doğaya sığındı.

"Bende deprem korkusundan ziyade insan korkusu var" diyen Tuğba Özay, yeni yaşantısını konuk olduğu 2. Sayfa programında anlattı.

Karavan hayatına geçen Özay, kutu gibi yeni eviyle dikkat çekti.

"Karavan merakım hep vardı"

Özay "Karavan merakım hep vardı. Yarış motorum vardı, onu sattım karavanı aldım. Motosikletimi değerinin altında sattım. 150 bin liraya... Üzerine ekleme yaptım. Bu karavanı da değerinin altında bir paraya aldım.

"Şu an çok revaçta."

Bu biraz lüks bir karavana giriyormuş çok daha büyükleri de var ama daha salaş, sade olanlar daha uygun fiyatlara da var. Şu an çok revaçta." dedi.

"Kamplumbağa gibi evim"

Karavanı ile 2-3 kez tura çıktığını söyleyen Tuğba Özay, "Kamplumbağa gibi evim sırtımda geziyorum. Kafamdaki hayat bundan sonra o şekilde devam edecek." dedi.

Tuğba Özay karavanda duş almadığını ve tuvalete gitmediğini de söyledi.