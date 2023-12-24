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Türkiye'nin gündeminde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 12 şehit var...

Birlik ve beraberlik paylaşımları yapılarak Mehmetçikler anılıyor.

Şarkıcı Ajda Pekkan da dün sevenleriyle bir araya geldiği konserinde Irak'ın kuzeyinden gelen acı haberi aldı.

Bunun üzerine Pekkan duygusal anlar yaşadı.

Konserini yavaşlatan ve Türk bayrağı eşliğinde şarkılar seslendiren şarkıcı, kısa bir konuşma yaptı.

"Hepimizin başı sağ olsun, Mehmetçik'e selam olsun"

Ajda Pekkan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

Bu gece karşınızda olmayı bir görev bilirken, dün gece kaybettiğimiz şehitler... İçimizin yandığını dile getirmek istedim sadece kısaca. Hepimizin başı sağ olsun.



Bu arada Mehmetçiklerimize selam olsun. Hiçbir tanesinin hakkı ödenmez. Varsak bugün, onların sayesinde varız. Keşke böyle olmasaydı. Keşke hep mutlu olsak bu ülkede...



Bu ülkenin kaderi mi bilmiyorum. Çocukluğumuzdan beri büyürken, hep böyle acılarla karşılaştık.



Düşmanlarımız etrafımızı sarmış durumda. Ama biz güçlü duruyoruz Atatürk'ün çocukları olarak.