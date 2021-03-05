Şehit korgeneral Osman Erbaş, oyuncu Anıl Tetik'in komutanı çıktı

Anıl Tetik, Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın askerlik yaptığı dönemde komutanı olduğunu söyleyerek duygusal bir taziye mesajı yayınladı.

Dün Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Cougar tipi askeri helikopter düştü, 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit düşen 11 askerimiz arasında 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş da vardı.

2019 yılında askere giden başarılı oyuncu Anıl Tetik de birliğinde Korgeneral Osman Erbaş ile çektirdiği fotoğrafları paylaşarak taziye mesajı yayınladı.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDIN"

Erbaş'ın ölüm haberini alınca çok üzülen genç oyuncu, paylaşımına "Canım komutanım, Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm. Çok ama çok iyi bir insandın. Allah rahmet eylensin, toprağın bol mekanın cennet olsun." notunu ekledi.