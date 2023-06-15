Şekip Taşpınar'ın menajeri konuştu Sahte içkiden zehirlenen Şekip Taşpınar'ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ederken menajerinden açıklama geldi.

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Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran gece saatlerinde rahatsızlanmış ve Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Yoğun bakımda

Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 54 yaşındaki Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

Oyuncunun son durumuyla ilgili menajeri Temmuz Karikutal açıklama yaptı.

"Hayati tehlikesi devam ediyor"

Karikutal, "Şekip Taşpınar dün gözlerini açtı ve eşi Berna Hanım ile göz teması kurdu. Bilinci açık, ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Solunum cihazına bağlı ve ara sıra diyaliz desteği ile hayatta kalmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.