Seks diyetine giren Merve Taşkın parti pozu yayınladı

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Verdiği müstehcen pozlarıyla adından söz ettiren Merve Taşkın, OnlyFans'tan kazancını "100 bin dolar kazanıyorum ama yetmiyor hedefim 1 milyon dolar." diyerek açıklamış ve gündem olmuştu.

SEKS DİYETİNDE

Merve Taşkın, cinselliğiyle ilgili aldığı yeni kararını paylaştı. Ünlü fenomen, paylaşımında "Cinsel perhiz yani seks diyetine girdim hedefim 6 ay. Geriye kaldı 5 ay... Size ay ay bildireceğim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra fenomen, bir partiye katılmak için hazırladığı anları ve iddialı kıyafetlerini de sosyal medyadan yayınladı.

"İRADELİYİZ"

Taşkın'a "Diyeti bozacak mısın bu gece?" mesajı geldi. Fenomen ise "2 yakışıklı erkek görünce cinsel perhiz diyetimi bozacağımı düşündüyseniz yanılmışsınız, iradeliyiz çok şükür." dedi.