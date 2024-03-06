Seksenler'de Zafer karakterine hayat veren Efe Deprem hayatını kaybetti! Oyuncu Efe Deprem, Kağıthane D-100 karayolunda motosikletiyle bariyerlere çarparak 41 yaşında hayatını kaybetti.

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Bir dönemin popüler yapımlarından Seksenler dizisinde hayat verdiği 'Zafer' rolü ile tanınan ünlü oyuncu Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 motosikleti ile Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı.

Bariyerlere çarptı

Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı.

Ancak Efe Deprem, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayata gözlerini kapadı.

Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Burcu Altın Deprem, sosyal medya hesabından eşinin vefatını yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Hayat gerçekten çok boş..."

Efe Deprem'in ölüm haberin ardından daha önce 'Mutluyuz' filminde birlikte rol aldığı arkadaşı İbrahim Büyükak, üzüntüsünü dile getirdi. Büyükak, setten bir kareyi paylaşarak; 'Hâlâ inanamıyor insan, daha 3-5 ay evvel birlikte şahane bir set geçirmiştik. Hayat gerçekten çok boş..." notunu düştü.