Selahaddin Eyyubi'nin oyuncusu Celal Al, Gazze için Kur'an okudu

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Türkiye, Gazze için adım atmaya devam ediyor.

Her alanda Gazze'de yaşananları tüm dünya anlatan Türkiye, dualarla ve Kur'an da okuyarak hayatını kaybeden masumların acısını yaşıyor.

Bu anlamda da Gazze için Kur'an okuyan isimlerden birisi de oyuncu Celal Al oldu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve son olarak Kudüs Fatihi dizisinde yer alan Celal Al, Gazze için Kur'an okudu.

Gazze için Kur'an okuyan Celal Al, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Celal Al'ın paylaşımına herkes, dua ederek dahil oldu.