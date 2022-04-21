Selahattin Paşalı da bebeğine dizisinin adını verdi

Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra oyuncu Selahattin Paşalı da çocuğunun adını rol aldığı diziden esinlenerek koydu.

Son zamanlarda yıldızı parlayan yıldızlar arasında yer alan oyuncu Selahattin Paşalı, son olarak Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaşmıştı.

Genç yaşta şöhreti yakalayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile nikah masasına oturdu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nin ödül törenine katılan Paşalı, bebeklerine koyacakları ismi açıkladı.

"Pöpülerlik beni korkutmaz"

Törende Gazete Magazin'e açıklamalar yapan oyuncu, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında, "Elimden geleni yapmaya çalıştım. Tüm ekip ile güzel bir iş çıkardık. Devamı gelecek. Ben kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Popülerlik beni korkutmaz tam tersine daha fazla başarılı ve mütevazı olmak için beni motive eder." dedi.

Bebeğin ismi belli

Lara Tümer ile ilk bebeklerini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Paşalı, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok güzel bir yıl geçiriyorum. Bebeğin ismi Leyla Pera Paşalı olacak inşallah." ifadelerini kullandı.