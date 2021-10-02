Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'in şarkılarını dinleyenler için dikkat çeken sözler sarf eden Selçuk Ural, “Ülkemizin yüzde 90’ı kültürsüz ve kıro” dedi.

Yılların sanatçısı Selçuk Ural’dan tepki çeken açıklamalar geldi.

Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses’in Türkiye’nin kıro grubunu kapsadığını öne süren Ural, “Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin.” dedi.

“YÜZDE 90’I KÜLTÜRSÜZ VE KIRO”

“Ülkemizin yüzde 90’ı kültürsüz ve kıro” diyen Ural, şöyle devam etti:

“Kadın cinayetlerini görüyoruz. Ajda Pekkan’ın, Cem Karaca’nın, Barış Manço’nun konserinde kimse kendini jiletlemiyordu ama onların konserlerinde niye jiletliyor? Çünkü o şarkılardaki sözler, onlara hitap ediyor.”

“YALNIZ OKUL DEĞİL, AİLE TERBİYESİ ÇOK ÖNEMLİ”

Posta’ya konuşan Ural, “Kültürsüz, kendiyle barışık olmayan, hiçbir hayat eğitimi almayan insanlar... Aslında onların da suçu yok. Ailelerinden öyle görmüşler. Neden bu kadar mahalle kavgası var? Trafik kavgalarında, kadın cinayetlerinde, çocuk tacizlerinde bir numarayız. Neden? Çünkü bizim zamanımızda nüfusun yüzde 90’ı okumuştu ama şimdi tam tersi. Yalnız okul değil, aile terbiyesi çok önemli. Bunların hepsi çocukluktan geliyor. Mutsuz büyümüşsen böyle oluyor. Tahsilli kıro da çok. Bir laf var ya; okumak cehaleti alırmış ama eşeklik baki kalırmış.” ifadelerini kullandı.