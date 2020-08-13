Dolar
7.3576
0.3272%
Euro
8.7064
0.7475%
Altın
1929.34
0.6941%
Borsa
1111.54
-0.2369%
G. Altın
455.661
0.7981%
Bitcoin
84181.57
-0.4594%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Selçuk Yöntem: Gözlerini Oktay Kaynarca’dan almış

    Selçuk Yöntem, sosyal medya paylaşımı ile gülümsetti.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2020 - 11:10
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 11:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Selçuk Yöntem: Gözlerini Oktay Kaynarca’dan almış

    Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Selçuk Yöntem, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

    Çoğunlukla gündelik hayatına dair paylaşımlarda bulunmayı tercih eden Yöntem, bu defa bir ev ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

    KEDİYLE POZ VERDİ

    Meslektaşı ve arkadaşı Oktay Kaynarca’yı ziyarete giden Selçuk Yöntem, burada Kaynarca’nın kedisi Miu’yu sevmeyi ve onunla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

    "GÖZLERİ AYNI OKTAY"

    Selçuk Yöntem, Instagram hesabından paylaştığı kedili fotoğrafının altına, “Oktay Kaynarca’nın kedisi Miu, gözlerini Oktay’dan almış” notunu düştü.

    Selçuk Yöntem: Gözlerini Oktay Kaynarca’dan almış #1

    Selçuk Yöntem: Gözlerini Oktay Kaynarca’dan almış #2

    Görüş Bildir