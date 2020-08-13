Selçuk Yöntem: Gözlerini Oktay Kaynarca’dan almış

Selçuk Yöntem, sosyal medya paylaşımı ile gülümsetti.

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Selçuk Yöntem, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Çoğunlukla gündelik hayatına dair paylaşımlarda bulunmayı tercih eden Yöntem, bu defa bir ev ziyareti sırasında çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

KEDİYLE POZ VERDİ

Meslektaşı ve arkadaşı Oktay Kaynarca’yı ziyarete giden Selçuk Yöntem, burada Kaynarca’nın kedisi Miu’yu sevmeyi ve onunla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

"GÖZLERİ AYNI OKTAY"

Selçuk Yöntem, Instagram hesabından paylaştığı kedili fotoğrafının altına, “Oktay Kaynarca’nın kedisi Miu, gözlerini Oktay’dan almış” notunu düştü.