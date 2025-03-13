Selçuk Yöntem ile Kıvanç Tatlıtuğ yıllar sonra bir araya geldi! fotoğraf sosyal medyada gündem oldu

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Tekrar bölümleri hala reyting rekorları kıran efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun oyuncuları da sık sık gündem oluyor.

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi birbirinden başarı isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin iki yıldız oyuncusunun yıllar sonra bir araya gelmesi, sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırdı.

BEHLÜL VE ADNAN YILLAR SONRA BULUŞTU

Dizide "Adnan" karakterini oynayan usta oyuncu Selçuk Yöntem ile "Behlül"ü canlandıran yakışıklı aktör Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra bir etkinlikte bir araya geldi.

Usta sanatçı Selçuk Yöntem, buluşmadan kareleri ''Sevgili Hatice, Kerem, Kıvanç beni çok mutlu ettiniz, iyi ki geldiniz'' notuyla Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Kareye beğeni yağdı.