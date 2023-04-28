Selçuk Yöntem'den 'Aşk-ı Memnu' yorumu Usta oyuncu Selçuk Yöntem, Aşk-ı Memnu'nun yeniden çekilmesiyle ilgili yorumunu dile getirdi.

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Efsane dizisi 'Aşk- Memnu'da 'Adnan' karakrerine hayat veren usta oyuncu Selçuk Yöntem, Kuruçeşme’de görüntülendi.

13 yıl sürdü

Dizisi 13 yıl önce final yapmasına rağmen hâlâ konuşulan Aşk-ı Memnu'nun, şimdi de dijital bir platformda sinema filmi olarak ekrana geleceği duyurulmuştu.

‘Bihter’i Farah Zeynep Abdullah'ın, ‘Behlül’ü Boran Kuzum'un, 'Firdevs'i Hande Ataizi'nin, 'Adnan'ı Osman Sonat'ın canlandıracağı açıklanmıştı.

"Ne güzel düşünmüşler. Olabilir"

Usta oyuncu, 'Aşk-ı Memnu'nun tekrardan çekilmesi hakkındaki sorulara; "Ne güzel düşünmüşler. Olabilir" demekle yetindi.