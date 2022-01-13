Selçuk Yöntem'den şaşırtan itiraf

Selçuk Yöntem, uzun yıllardır ekranda olmasa da dizi sayesinde popüler olduğunu söyledi.

Tekrarlarıyla bilen reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu'da Adnan Ziyagil karakterine hayat veren Selçuk Yöntem, dizinin yıllardır popüler olmasıyla ilgili itirafta bulundu.

"12 YIL OLDU"

Uzun yıllardır ekranda olmasa da dizi sayesinde popüler olduğunu söyleyen usta sanatçı, "Aşk-ı Memnu'yu başka bir yere koyuyorum. 12 yıl oldu, seyircide aynı diriliğini ve etkisini gösteriyor. 100 ülkede gösterildi ve yurt dışına gidince bunun kaymağını yiyorum." şeklinde konuştu.

"DİZİ BAŞKA SORUMLULUK"

Uzun süredir dizilerde rol almayan Selçuk Yöntem, "Dizi başka bir sorumluluk. Dünyanın hiçbir yerinde beş günde 2.5 saatlik dizi olduğunu sanmıyorum. Korkunç bir şey ama hepsini takdir ediyorum." dedi.

68 yaşındaki oyuncu, "Dizide rol alırım ama çok iyi bir konsept olması gerekiyor. Hem haftanın beş gün dizi çekip hem de tiyatro oyunu oynamak hayatı biraz zorlar. Yaşam matematiği uyarsa olur." ifadelerini kullandı.