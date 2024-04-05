Selçuk Yöntem'den Zuhal Olcay itirafı: "Çok genç evlendik" Oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem, 1976 evlendiği ve üç sene sonra boşandığı eski eşi Zuhal Olcay hakkında konuştu.

ensonhaber.com

Ekranların usta oyuncu Selçuk Yöntem, Türk televizyon tarihine damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Adnan karakteriyle hafızalardaki yerini koruyor.

69 yaşındaki Selçuk Yöntem, 33 yıllık evliliğini balerin Cihan Yöntem ile sürdürüyor.

Geçtiğimiz gün Selçuk Yöntem, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu. Konservatuarı kazandıktan sonra başarılı bulunmayıp okuldan atıldığını, Danıştay'a başvurarak yeniden konservatuara giriş hakkı kazandığını belirten sanatçı, "Çektiğim en büyük acılardan biri Danıştay'a gitmekti." dedi.

"Zuhal çok istedi dönmeyi, döndük"

Yıllar önce yabancı dili olmamasına rağmen Londra'ya giden oyuncuya, "Neler oldu İngiltere'de?" sorusu yöneltildi. Yöntem, "O bir hülyaydı, İngiltere'de master yapmak, Royal Akademi'ye gitmek... Çalışmamız gerekiyordu orada. Zuhal'le bir ailenin yanına gittik, bir barda arkadaşım sunuculuk buldu bana ama İngilizce bilmiyorum. Sunacağım metni hazırladılar, ezberledim. Okuyorum iniyorum, öyle idare ettik 1-2 ay. Ütücülük, garsonluk yaptım, bulaşık yıkadım. Restoranda menajerliğe kadar yükseldim, sonra dönmeye karar verdik. Çok gençtik, çok genç evlendik. O 19 yaşında ben 23 yaşındayım düşünebiliyor musun, cengaverliğe bak? Zuhal çok istedi dönmeyi, döndük." ifadelerini kullandı.