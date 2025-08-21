Selda Alkor, paylaştı! Asmalı Konak oyuncuları yıllar sonra buluştu

Türk televizyon tarihini unutulmaz yapımları arasında yer alan 'Asmalı Konak' dizisinin oyuncuları, yıllar sonra bir araya geldi.

Dizinin Hayriye'si Goncagül Sunar, Lale'si Aysun Metiner ve Fatma'sı Nihal Menzil, Sümbül Karadağ karakterini canlandıran Selda Alkor'u evinde ziyaret etti.

"SÜRPRİZ ZİYARET"

Alkor, buluşmanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Usta oyuncu yayınladığı karelere; "Sürpriz bir ziyaret, sürpriz bir buluşma… Gerçekten zamanı adeta büktük ve birbirimizi çok özlemişiz!" yazdı.