Selda Bağcan sevenlerini korkuttu: Konserlerini iptal etti

Haber Merkezi
Ünlü sanatçı Selda Bağcan'dan kötü haber geldi.
Sağlık problemleriyle uğraşan Selda Bağcan, yayınladığı video ile sevenlerinden özür diledi.
Konserlerini iptal etmek zorunda kalan Selda Bağcan, hayranlarını korkuttu.
SELDA BAĞCAN SEVENLERİNİ KORKUTTU
Amerika turnesine çıkan Selda Bağcan, sağlık sorunları nedeniyle konser programını iptal etmek zorunda kaldı.
KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ
Uzun süredir kaptığı virüs nedeniyle zor zamanlar geçiren Selda Bağcan, doktorunun tavsiyesiyle konserlerin iptal etmek zorunda kaldı.
SON HALİ HAYRANLARINI ÜZDÜ
Bir video ile hayranlarından özür dileyen sanatçı, "En kısa zamanda telafi edeceğim" dedi.
Son hali de ortaya çıkan Selda Bağcan''ın bitkin hali gözlerden kaçmadı.
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