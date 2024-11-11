Selda Bağcan sevenlerini korkuttu: Konserlerini iptal etti

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Ünlü sanatçı Selda Bağcan'dan kötü haber geldi.

Sağlık problemleriyle uğraşan Selda Bağcan, yayınladığı video ile sevenlerinden özür diledi.

Konserlerini iptal etmek zorunda kalan Selda Bağcan, hayranlarını korkuttu.

SELDA BAĞCAN SEVENLERİNİ KORKUTTU

Amerika turnesine çıkan Selda Bağcan, sağlık sorunları nedeniyle konser programını iptal etmek zorunda kaldı.

KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Uzun süredir kaptığı virüs nedeniyle zor zamanlar geçiren Selda Bağcan, doktorunun tavsiyesiyle konserlerin iptal etmek zorunda kaldı.

SON HALİ HAYRANLARINI ÜZDÜ

Bir video ile hayranlarından özür dileyen sanatçı, "En kısa zamanda telafi edeceğim" dedi.

Son hali de ortaya çıkan Selda Bağcan''ın bitkin hali gözlerden kaçmadı.