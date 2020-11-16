Selda Bağcan'dan Deniz Seki'ye destek

Selda Bağcan, Deniz Seki'yi eleştirenlere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İbrahim Tatlıses'in programına konuk oldu.

Şarkıcı, programda Ahmet Kaya'nın bir şarkısını seslendirdi. Seki'nin performansı, izleyiciyi ikiye böldü. Kimileri farklı bir tarzda okudu gayet hoş dese de birçok kişi ağır eleştirilerde bulundu.

SELDA BAĞCAN, DENİZ'İ ÖVDÜ

Deniz Seki'ye bir destek de Selda Bağcan'dan geldi. Selda Bağcan, "Deniz Seki iyi bir şarkıcıdır, iyi de bir bestecidir.. Dün gece söylediği şarkıyı da değişik ve güzel yorumladı.. Şu ön yargıları da bıraksak artık..." dedi.