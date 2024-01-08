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Selda Bağcan'ın konser prova kıyafeti gündem oldu! İmajı herkesi şaşırttı

Selda Bağcan'ın konser prova kıyafeti gündem oldu! İmajı herkesi şaşırttı Ünlü sanatçı Selda Bağcan, bu kez konser için tercih ettiği kombinle sosyal medyada yine çok konuşuldu.