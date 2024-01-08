ensonhaber.com
Volkswagen Arena’da konser verecek ünlü şarkıcı Selda Bağcan, sahne provasında giydiği kıyafetle sosyal medyanın diline düştü.
Hem klasik hem rahat
Bağcan’ın özgün tarzını yansıtan konser kıyafeti, hem klasikliği hem de rahatlığı ile dikkat çekti.
Sanatçının tercih ettiği bu kombin, konserin yanı sıra sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Selda Bağcan’ın bu özgün kıyafet seçimi, sosyal medya kullanıcıları tarafından hızla paylaşıldı.
Tarzını yansıttı
Kıyafet, Bağcan’ın sanatsal kimliğini ve özgün tarzını yansıtması nedeniyle özellikle beğeni topladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış