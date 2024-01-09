Selda Bağcan'ın konser provası kıyafeti gündem olmuştu! Eleştirilere cevap verdi Dünyaca ünlü sanatçımız Selda Bağcan, konser provasında giydiği kıyafetle sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı hakkında yapılan yorumlara cevap verdi.

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ensonhaber.com

Türk müziğinin güçlü seslerinden olan ünlü şarkıcı Selda Bağcan, önceki gün bir konser öncesi provada giydiği kıyafetle sosyal medyanın diline düşmüştü.

Provadan videosu ve fotoğrafları paylaşılan usta sanatçının başörtülü hali, sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmıştı.

Selda Bağcan trendlere girdi

Kısa sürede yayılan görüntüler sayesinde Selda Bağcan trendler arasına girdi.

Kimileri Bağcan’ın sanatsal kimliğini ve özgün tarzını yansıtması nedeniyle kıyafetini beğenirken, kimileri de şaşkınlıklarını dile getirdi.

"Ne var bu kadar şaşıracak"

Sosyal medya gündem olduğunu öğrenen Selda Bağcan da "Konser provası sırasında saçlarım bigudi ile sarılı olduğu için başörtüsü takmıştım. Ne var bu kadar şaşıracak" diye yanıt verdi.