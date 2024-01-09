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Türk müziğinin güçlü seslerinden olan ünlü şarkıcı Selda Bağcan, önceki gün bir konser öncesi provada giydiği kıyafetle sosyal medyanın diline düşmüştü.
Provadan videosu ve fotoğrafları paylaşılan usta sanatçının başörtülü hali, sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmıştı.
Selda Bağcan trendlere girdi
Kısa sürede yayılan görüntüler sayesinde Selda Bağcan trendler arasına girdi.
Kimileri Bağcan’ın sanatsal kimliğini ve özgün tarzını yansıtması nedeniyle kıyafetini beğenirken, kimileri de şaşkınlıklarını dile getirdi.
"Ne var bu kadar şaşıracak"
Sosyal medya gündem olduğunu öğrenen Selda Bağcan da "Konser provası sırasında saçlarım bigudi ile sarılı olduğu için başörtüsü takmıştım. Ne var bu kadar şaşıracak" diye yanıt verdi.
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