Selen Gögüzel'den boşanma açıklaması

Geçen ay eşi Hamdi Alkan anlaşmalı boşanan Selen Görgüzel, ilk kez konuştu. Görgüzel, “Kolay değil, hâlâ idrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor bana” dedi.

2014 yılında dünyaevine giden ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu eşi Selen Görgüzel, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı.

Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı biten evlilik sonrası çift, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

“Bekarım gibi gelmiyor bana”

Yaşadıkları fikir ayrılıklarını aşamadıklarını dile getiren çiftten Selen Görgüzel, boşanma sonrası ilk kez konuştu.

Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Görgüzel, “Kolay değil, hâlâ idrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor bana.” dedi.

“Yaşandı ve bitti”

Görgüzel, “Olması gereken oldu. Hayatın akışında olabilecek şeyler bunlar. Detay vermeyeceğim. Yaşandı ve bitti.” tiye de ekledi.