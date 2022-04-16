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    Selen Gögüzel'den boşanma açıklaması

    Geçen ay eşi Hamdi Alkan anlaşmalı boşanan Selen Görgüzel, ilk kez konuştu. Görgüzel, “Kolay değil, hâlâ idrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor bana” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 12:58
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    Selen Gögüzel'den boşanma açıklaması

    2014 yılında dünyaevine giden ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu eşi Selen Görgüzel, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı.

    Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı biten evlilik sonrası çift, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

    “Bekarım gibi gelmiyor bana”

    Yaşadıkları fikir ayrılıklarını aşamadıklarını dile getiren çiftten Selen Görgüzel, boşanma sonrası ilk kez konuştu.

    Etiler'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Görgüzel, “Kolay değil, hâlâ idrak edemedim, bekarım gibi gelmiyor bana.” dedi.

    Selen Gögüzel den boşanma açıklaması #1

    “Yaşandı ve bitti”

    Görgüzel, “Olması gereken oldu. Hayatın akışında olabilecek şeyler bunlar. Detay vermeyeceğim. Yaşandı ve bitti.” tiye de ekledi.

    Selen Gögüzel den boşanma açıklaması #2

    Selen Gögüzel den boşanma açıklaması #3

    Selen Gögüzel den boşanma açıklaması #4

    Selen Gögüzel den boşanma açıklaması #5


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