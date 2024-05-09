Selen Görgüzel 300 bin TL'lik bileziğini kaybetti! "Bulana ödül var" Sosyal medya hesabından kayıp ilanı veren Selen Görgüzel, 300 bin TL değerindeki bileziğini arıyor.

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ensonhaber.com

En son yüzünü ve boynunu gerdiren, göz kapaklarını aldıran oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, magazin dünyasının gündeminden düşmek bilmiyor.

300 bin TL’lik bilezik yok

Kendisi gibi oyuncu Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra müzik kariyerine ağırlık veren 45 yaşındaki Selen Görgüzel, son olarak 300 bin TL’lik bileziğini kaybetmesiyle gündeme geldi.

"Yeni fark ettik"

Görgüzel, bir kulüpte sahne alırken bileziğini düşürdüğünü duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan şarkıcı, “Kulis fotoğraflarında kolumdaydı belli ki sahnede düşmüş, bulup getirene ödül vereceğim. Yeni fark ettik, şok oldum. Vidalıydı, nasıl düştü anlamadım." dedi.

Ardından bir açıklamada daha bulunan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Maddi değeri olduğu kadar manevi anlamı da çok önemli.

"İyi niyetinize güveniyorum"

Bileziğimi bulup getiren dilesin benden ne dilerse! Seri numarası olduğu için satmaya kalkan zor durumda kalır, iyi niyetinize güveniyorum."