Selen Görgüzel, 700 bin TL'lik yüz gerdirme ameliyatı olmuştu! Son hali gündem oldu Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, 9 saat süren estetik operasyonla yüz gerdirme işlemi yaptırmıştı. Son hali çok merak edilen ünlü isim ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, boşandıktan sonra magazin gündeminden düşmek bilmedi.

Görgüzel, sahne tarzıyla, son dönemde açıklamaları ve estetikleriyle gündemden düşmüyor.

'Erkek spermi iyi geliyor"

Son olarak 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor' diyen Görgüzel, bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

700 bin TL'lik gerdirme

Selen Görgüzel, tam 9 saat süren estetik operasyonla tüm yüz germe, gıdı ve göz kapağı ameliyatı olmuştu. Görgüzel'in estetikleri için 700 bin TL ödediği ortaya çıkmıştı.

Son hali çok merak edilen ünlü şarkıcı, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

Programda şarkılar söyleyen Görgüzel'in yüzü sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü ismi görenler yorum yapmadan geçemedi. Görgüzel'i beğenen kadar beğenmeyen de oldu.