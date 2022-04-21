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    Selen Görgüzel, adını sildirdi

    Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel "Erkek ismi kimliğimden silinsin" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 10:33
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    Selen Görgüzel, adını sildirdi

    Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı.

    "Erkek ismi"

    Boşandıktan sonra yeni bir karar daha alan Selen Görgüzel adını sildirdi. Görgüzel, "Erkek ismi, kullanmıyorum, kimliğimden silinsin." dedi ve mahkemenin yolunu tuttu.

    Emre gitti

    İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Selen Görgüzel ve avukatı Şeyda Yıldırım ile nüfus müdürlüğü temsilcisi katıldı. Mahkeme, Görgüzel’in talebini haklı buldu ve nüfusta ‘Selen Emre’ olan isminin ‘Selen’ olarak düzeltilmesine karar verdi.

    Selen Görgüzel, adını sildirdi #1

    Selen Görgüzel, adını sildirdi #2

    Selen Görgüzel, adını sildirdi #3


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