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    Selen Görgüzel: Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz

    Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, asgari ücretle çalışan birinin sevgilisi olamayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 11:25
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 11:52
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    Selen Görgüzel: Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz

    Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandıran  Selen Görgüzel, yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıyan şarkıcı Selen Görgüzel, bir muhabirin "Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz?" sorusuna yanıt verdi.

    Selen Görgüzel: Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz #1

    "Rencide olur"

    Görgüzel, "Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir ama yapamazsa gururu kırılır.

    Selen Görgüzel: Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz #2

    "Davul bile dengi dengine"

    Kendiliğinden bir şey yapmak ister, yapamaz üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine. Ben Amazon kadını olduğum için erkek benden her konuda güçlü olması lazım.

    Selen Görgüzel: Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz #3

    "Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum"

    Masaya yumruğunu koyan adam gibi adam biri olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum hayatımda." diye konuştu.

    Selen Görgüzel: Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz #4


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