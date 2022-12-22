Selen Görgüzel: Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, asgari ücretle çalışan birinin sevgilisi olamayacağını söyledi.

Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliğini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandıran Selen Görgüzel, yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıyan şarkıcı Selen Görgüzel, bir muhabirin "Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"Rencide olur"

Görgüzel, "Benimle yaşayamaz. Komplekse girer. Erkeksi duyguları rencide olur. İyi bir yere götürmek isteyecektir ama yapamazsa gururu kırılır.





"Davul bile dengi dengine"

Kendiliğinden bir şey yapmak ister, yapamaz üzülür. O yüzden davul bile dengi dengine. Ben Amazon kadını olduğum için erkek benden her konuda güçlü olması lazım.





"Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum"



Masaya yumruğunu koyan adam gibi adam biri olsun. Vıttırı vızzık adamlar istemiyorum hayatımda." diye konuştu.