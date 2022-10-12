Selen Görgüzel: Ayı kanı enjekte ettireceğim

Selen Görgüzel genç kalmak için sünnet derisinden sonra ayı kanını deneyecek.

Hamdi Alkan ile boşandığından beri magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına giren şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Daha önce çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle bakım yaptırdığını belirten ünlü şarkıcı, kendisi için yeni bir güzellik yöntemi keşfettiğini söyledi.

Ayı kanı

Görgüzel, “Ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yapıyorum. Ayılar 6 ay kış uykusuna yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu insanlara faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum, yaptıracağım. Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş.” diye konuştu.