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    Selen Görgüzel'in dekoltesi ortalığı karıştırdı

    Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli kıyafetiyle sahne aldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 12:18
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 12:32
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    Selen Görgüzel'in dekoltesi ortalığı karıştırdı

    Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi.

    YORUM YAĞDI

    Boşandıktan sonra sahne çalışmalarına hız veren Selen Görgüzel, sahne aldığı mekanda giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bir hayli konuşuldu.

    Sosyal medya hesabından fotoğraflarını yayınlayan Görgüzel'in dekolteki karelerine çok sayıda yorum yapıldı.

    Selen Görgüzel in dekoltesi ortalığı karıştırdı #1

    Selen Görgüzel in dekoltesi ortalığı karıştırdı #2


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