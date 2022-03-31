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- Selen Görgüzel'in dekoltesi ortalığı karıştırdı
Selen Görgüzel'in dekoltesi ortalığı karıştırdı
Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel derin göğüs dekolteli kıyafetiyle sahne aldı.
- Haber Merkezi
- 31.03.2022 - 12:18
- Güncelleme : 31.03.2022 - 12:32
Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi.
YORUM YAĞDI
Boşandıktan sonra sahne çalışmalarına hız veren Selen Görgüzel, sahne aldığı mekanda giydiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bir hayli konuşuldu.
Sosyal medya hesabından fotoğraflarını yayınlayan Görgüzel'in dekolteki karelerine çok sayıda yorum yapıldı.