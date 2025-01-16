Haber Merkezi

Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel’in 2014 yılında başlayan evliliği 2022 yılında sona ermişti. Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran yönetmen, eşine ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açmıştı.

Biten evliliğin yanı sıra sahne kıyafetleri ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Görgüzel, şiddet itirafıyla şaşkına çevirdi.

Ünlü isim, yıllar önce erkek kardeşinden şiddet gördüğünü itiraf etti.

"SUSUYOR İNSANLAR"

Bu konu hakkında ilk kez konuştuğunu belirten Görgüzel, şu ifadeleri kullandı: "Gördüm, son eşimden psikolojik şiddet gördüm. Şiddet gördüğümde gidemedim. Susuyor insanlar. Ben de öyle çok sustum.

"BEN KIYAMADIM"

Erkek kardeşimle ağır bir şey yaşadım. Erkek kardeşimin şiddetine maruz kaldım ben. Adalete teslim etmem gerekiyordu, o boyutta bir şey yaşadım. İlk defa burada size açıklıyorum. Bunu çok paylaşma tercihinde değilim. Ben kıyamadım, siz kıyamamazlık etmeyin.

Daha sonra çok daha ağır şeyler yaşayabiliyorsunuz. Hiç bu konuya girmeyeceğim. Yasaklı madde durumu da yok. Dünyadaki en sevdiğim insandı kardeşim, şu an görüşmüyorum. Sorunlu bir ilişkimiz de yoktu. Kardeşimi affedemedim."

Görgüzel'in sözlerine Hamdi Alkan'ın ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.