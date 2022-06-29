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    Selen Görgüzel fit vücuduyla tüm bakışları üzerine çekti!

    Selen Görgüzel magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.Selen Görgüzel fit haliyle Çesme'de görüntülendi..
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 12:16
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 12:30
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    Selen Görgüzel fit vücuduyla tüm bakışları üzerine çekti!

    Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda bitiren şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel Çeşme'de objektiflere yakalandı.

    Fit vücudu ile tüm bakışları üzerinde toplayan Selen Görgüzel'in yanında oyuncu Korcan Kol ve fotoğrafçı Selim Akar'ında olduğu görüldü.

    Selen Görgüzel fit vücuduyla tüm bakışları üzerine çekti! #1

    Selen Görgüzel ve Korcan Kol sahilde spor yaptıktan sonra denize girerek birbirleriyle şakalaştılar..

    Selen Görgüzel fit vücuduyla tüm bakışları üzerine çekti! #2


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