Selen Görgüzel genç ve dinç görünmek için anne sütü içmeye başladı Zaman zaman güzellik uğruna farklı işlemler yaptırdığını açıklayan şarkıcı Selen Görgüzel, son olarak daha dinç ve sağlıklı görünmenin sırrını açıkladı. 43 yaşındaki ünlü isim, arkadaşının sütünü içmeye başladığını söyledi.

ensonhaber.com

Şarkıcı Selen Görgüzel, oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile ayrılığının ardından gündemden düşmüyor.

Yaptığı açıklamalarıyla sık sık tepkileri üzerine çeken Görgüzel, son zamanlarda kariyerine odaklanmış durumda.

Sahne şovları, cesur kostümleri, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, geçtiğimiz günlerde daha dinç ve sağlıklı görünmenin sırrını açıkladı.

"Arkadaşımın sütünü içiyorum"

Farklı işlemler yaparak eleştirilerin odağında olan isim bu kez anne sütü içtiğini söyledi.

43 yaşındaki Görgüzel, bebeğini emziren arkadaşından sağdığı anne sütünü içmeye başladığını belitti.

Sünnet derisinden estetik yaptırdı, ayı kanı enjekte etti

Daha önce de yüzüne sünnet derisinden elde edilen kök hücre enjekte ettirdiğini belirten Görgüzel, çok sayıda eleştiri almıştı.

Öte yandan vücuduna ayı kanı enjekte ettireceğini de söyleyen şarkıcı, "Ayılar 6 ay yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu hayvanların kanını insanlara faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum. Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş.” şeklinde açıklama yapmıştı.