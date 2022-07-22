Selen Görgüzel, güzellik sırrını açıkladı: Sünnet derisi

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, güzellik sırrını sonunda açıkladı.

Hamdi Alkan'dan olaylı bir şekilde boşanan 43 yaşındaki şarkıcı Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

Sünnet çocuklarının, sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücrelerden yapılan karışımı cilt estetiğinde kullandığını söyleyen Görgüzel, açıklamalarıyla şaşırttı.

Yaptırdığı cilt estetiğiyle ilgili konuşan Selen Görgüzel şöyle konuştu:

"Sünnet atıklarından cilt bakımı"

"Anlatsam inanmazsınız, böyle bir yöntem gelişmiş, sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor, bende bu yöntemle cilt bakımı yaptırdım, bu sistem tamamen hukuksal ve tüm izinleri de alınmış."



