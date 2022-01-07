Selen Görgüzel - Hamdi Alkan evliliğinde kriz var

Yılbaşı sahnesinde eşi Selen Görgüzel'i izlemeye gelmeyen Hamdi Alkan, kafaları karıştırdı.

Yerli Kim Kardashian olarak anılan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, şu sıralar gündemden düşmüyor.

İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesiyle çok konuşulan Selen Görgüzel, yılbaşında sahne aldı.

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen güzel şarkıcıya, sahnesinde eşi Hamdi Alkan'ın izlememesi soruldu.

"ANTAKYA'YA GİTTİ"

Güzel şarkıcı, "Hamdi Bey'in annesi biraz rahatsız, Antakya'da onlarla olmayı tercih etti." dedi. Selen Görgüzel'in, "Evlilikte sorunlar mı var?" şeklindeki soruya ise sessiz kalması kafa karıştırdı.

"BOŞANACAKTIK"

Daha önce verdiği bir röportajda, Hamdi Alkan ile boşanmanın eşiğinden döndüklerini söyleyen Görgüzel, şunları söylemişti: "Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor, yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor… Bu süreçte saçma kavgalar yaptık. Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor. Gerçek evlilik aslında bu…"

Selen Görgüzel, yeni başladığı tiyatro oyununda öpüştü VİDEO

