Selen Görgüzel: Hamdi bana hala aşık

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, 3 ay önce boşandığı eski eşi Hamdi Alkan'ın kendisine hala aşık olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda sünnet derisiyle genç kaldığını açıklayan Selen Görgüzel, sekiz yıllık eşi Hamdi Alkan'dan boşandığından beri gündemden düşmüyor.

Selen Görgüzel, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Yoğun geçen sahnelerin yorgunluğunu tatil yaparak geçiren Görgüzel, fit fiziğiyle beach'teki tüm bakışları üstünde topladı.

"Hala bana aşık"

“Hamdi Bey sizi sosyal medyadan engellemiş, neden olabilir?” sorusuna “Bence Hamdi hala bana aşık.” şeklinde cevap veren Görgüzel, olaylı boşandığı eski eşi Hamdi Alkan’ın hala kendisine aşık olduğunu iddia etti.