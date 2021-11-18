Selen Görgüzel: Hamdi'ye kararımı sormam

Selen Görgüzel, yeni başladığı tiyatro oyununda İrfan Kangı ile öpüştü.

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, kadrosunda yer aldığı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı'yla öpüştü. Sahne öncesinde Kangı, seyirciler arasında bulunan Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin aldı.

Selen Görgüzel'in rol arkadaşı İrfan Kangı, "Hamdi Ağabey nerede, buralarda mı? Son işte beraber çalışacaktık, muhtemelen kovuldum, başlamadan kovulmuş olabilirim." diyerek, esprili bir açıklamaya imza attı.

"HAMDİ MEDENİ BİRİ"

Görgüsel ise "Nedense eşim hakkında kabadayı havası yaratılmaya çalışılıyor. Gayet mülayim, entellektüel bir kişiliği olan, medeni bir yönetmen olan çok değerli eşimin sanata da bakış açısı gayet destekleyici.

"HAMDİ BEĞENDİ"

Hamdi bizi alkışladı, çok da keyif almış, beğenmiş. Olumlu anlamda eleştirilerini de söyledi, bu arada hiçbir negatif eleştirisi olmadı. . Hamdi Bey’e işimi, kararlarımı çok sormam." şeklinde konuştu.

Selen Görgüzel, yeni başladığı tiyatro oyununda öpüştü VİDEO

