Selen Görgüzel: Hamdi'ye yeni sevgilisini sorun Geçtiğimiz yıl ünlü yönetmen Hamdi Alkan ile evliliğini noktalayan Selen Görgüzel, eski eşinin yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

ensonhaber.com

Eski eşi yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan’dan boşandıktan sonra magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Selen Görgüzel önceki gece bir mekanda sahneyi çıktı.

Görgüzel, konser öncesi soruları yanıtladı. İddialı kıyafetiyle dikkat çeken ünlü isim, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Seksi kıyafetleri yüzünden sürekli eleştirildiğini söyleyen Görgüzel "Bu alenen hasetlik bence. Kilolarından giyemiyorlar! Hemen negatif yorum yapıyorlar” dedi.

"Ben boşanalı 1 sene oldu"

Aşk hayatı ve günümüz aşklarını da yorumlayan Selen Görgüzel, "Sürekli ayrılıp barışıyorlar. Herkes birbiriyle. İki gün sonra başkasıyla oluyorlar ben anlamadım. Ben boşanalı 1 seneyi geçti, hayatımda kimse yok! Yazık değil mi bana? Hayatımda kimse yok, birisi olursa ben sahneden flörtleşirdim zaten, siz de anlarsınız" diyerek güldü.

"Hala beni soruyorsunuz adama"

Geçtiğimiz yıl eşi Hamdi Alkan ile evliliğini noktalayan Selen Görgüzel, ayrılık sebebinin geçtiğimiz yıllarda bir tiyatro oyununda sahne aldığında oyunda yer alan öpüşme sahnesi olup olmadığı sorulunca, şu cevabı verdi: "Bir insanın ilişki içerisinde rahatsız olduğu şeyler varsa medeni bir şekilde dile getirirler. İki taraf da birbirlerini anlar ve devam ettirmez bu hatayı." "Üzerinden çok zaman geçmiş. Konuşmayalım bence bunu. Yeni sevgilisini sorun bence ona ya. Hala beni soruyorsunuz adama."

Demet'i beğenmedi

Demet Akalın'ın geçtiğimiz günlerde giydiği elbise hakkında da konuşan Görgüzel, "Geçen gün giymiş, keşke giymeseydi. Ama eleştirmek benim haddime değil" ifadelerini kullandı.