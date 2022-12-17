Selen Görgüzel: Hesabı tabii ki erkek ödeyecek

Geçtiğimiz günlerde bir lansmana katılan Selen Görgüzel burada "Hesabı erkek öder" tartışmalarına katılarak, "Hesabı bana ödetecek erkeğin kafasına masayı geçiririm" ifadelerini kullandı.

Hamdi Alkan ile boşanmalarının ardından gündemden düşmeyen oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel, bu kez tepki çekecek açıklamalara imza attı.

Her paylaşımı ve hareketiyle adından söz ettiren Görgüzel, iddiaları kıyafetleriyle de çok konuşuluyor.

Daha önce çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle bakım yaptırdığını belirten ünlü şarkıcı, uzun süre konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bir lansmana katılan Görgüzel, burada gazetecilerle bir süre sohbet ederek ekranlara yeniden döneceğinin sinyallerini verdi.

"Tabii ki erkek ödeyecek"

Ardından güzel şarkıcıya son günlerde gündem olan "Hesabı erkek öder" tartışması hakkında soru yöneltildi.

Görgüzel de, "Hesabı tabii ki erkek ödeyecek, yakışık kalan budur. Eve misafir gelince de kahveyi kadın ikram eder, bu görsel olarak daha güzel duruyor." ifadelerini kullandı.

"Kafasına masayı geçiririm"

Bayan kelimesiyle ilgili oluşan hassasiyeti de eleştiren Selen Görgüzel, "Zaten kadın-erkek dengesini şaşırttılar, mesela hemcinslerimin 'Bayan' demeyin takıntısını anlamıyorum ve çok saçma buluyorum. Biriniz kadın biriniz erkek olsun doğamıza göre yaşayalım artık. Ben biriyle yemeğe çıktığımda hesabı bana ödetecek erkeğin kafasına masayı geçiririm!" şeklinde konuştu.