Selen Görgüzel: İşsiz bir adamla da birlikte olabilirim

Selen Görgüzel: İşsiz bir adamla da birlikte olabilirim

Geçtiğimiz günlerde asgari ücretle çalışan biriyle birlikte olamayacağını ifade eden şarkıcı Selen Görgüzel, açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ifade ederek "Asgari ücretlilerden özür dilerim" dedi.

Şarkıcı Selen Görgüzel sık sık tepki çeken açıklamalarıyla gündem oluyor.

Hamdi Alkan ile boşanmalarının ardından kariyerine odaklanan Görgüzel, son günlerde magazin dünyasında en çok konuşulan ünlüler arasında yer alıyor.

Her paylaşımı ve hareketiyle adından söz ettiren Görgüzel, iddiaları kıyafetleriyle de çok konuşuluyor.

"Asgari ücretli sevgili benimle yaşayamaz"

Daha önce "Asgari ücretle çalışan birisiyle sevgili olur muydunuz" sorusuna yanıt veren şarkıcı uzun süre konuşulmuştu.

Görgüzel, asgari ücretle çalışan birinin sevgilisi olamayacağını söylemişti.

Sosyal medya takipçileri tarafından oldukça eleştirilen güzel şarkıcı, konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"Yanlış anlaşıldım"

Annesiyle birlikte bir mekandan çıkarken görüntülenen Görgüzel, burada söylediklerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, "İşsiz bir adamla da birlikte olabilirim. Yanlış anlaşıldım. Aslında hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmak istedim. Asgari ücretle yaşamaya çalışan tüm kardeşlerimden tekrardan özür dilerim." ifadelerini kullandı.