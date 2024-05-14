Selen Görgüzel kalça estetiği iddiasını yalanladı: "Tuvalette ellediler" Yaptırdığı estetiklerle ve değişimiyle adından söz ettiren Selen Görgüzel, şimdi de kalçasıyla konuşuluyor.

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ensonhaber.com

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, açıklamaları ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı, yüzünü ve boynunu gerdirmişti.

Sahne tarzı dikkat çeken şarkıcının kalçası da dikkat çekti. Ünlü isim, kalçasını yaptırıp yaptırmadığına dair bilgi verdi.

"Ben küçülsün istiyorum"

En son mini bir elbiseyle sahneye çıkan Selen Görgüzel, kalçasını yaptırdığına dair yorumlardan sonra "Cuma tuvalette kadınlar elledi yapılı mı diye? Ben küçülsün diye uğraşıyorum." yanıtıyla yine adından söz ettirdi.

"Düzenli botoks yaptırıyorum"

"Burnumda operasyon var ve düzenli botoks yaptırıyorum. Onun dışında cilt bakımı dışında yüzüme dokunmam." diyen şarkıcı yine adından söz ettirdi.