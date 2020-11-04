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    Selen Görgüzel, koronavirüse yakalandı

    Pandeminin başından beri hastalanmamak için dikkat eden Selen Görgüzel de koronavirüs tedavisi görüyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 10:07
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    Selen Görgüzel, koronavirüse yakalandı

    Yönetmen ve senarist Hamdi Alkan’ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel de koronavirüs oldu.

    EVDE TEDAVİ

    Geçtiğimiz gün testinin pozitif çıktığını öğrenen Görgüzel'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evinde devam ettiği öğrenildi. Sercan Kazancı’nın edindiği

    Koronavirüs testi negatif çıkan Hamdi Alkan'ın koronavirüs hastasına temaslı olduğu için karantinada olduğu öğrenildi.

    Selen Görgüzel, koronavirüse yakalandı #1

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