Selen Görgüzel, koronavirüse yakalandı

Pandeminin başından beri hastalanmamak için dikkat eden Selen Görgüzel de koronavirüs tedavisi görüyor.

Yönetmen ve senarist Hamdi Alkan’ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel de koronavirüs oldu.

EVDE TEDAVİ

Geçtiğimiz gün testinin pozitif çıktığını öğrenen Görgüzel'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evinde devam ettiği öğrenildi. Sercan Kazancı’nın edindiği

Koronavirüs testi negatif çıkan Hamdi Alkan'ın koronavirüs hastasına temaslı olduğu için karantinada olduğu öğrenildi.