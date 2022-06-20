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    Selen Görgüzel, loca kapattı

    Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra locaları kapatan Selen Görgüzel keyif yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 13:41
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    Selen Görgüzel, loca kapattı

    Önceki gün Çeşme'de bir beach'te görüntülenen 43 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, arkadaşlarıyla tatil yapıyor.

    Boşanma haberleriyle uzun süre gündemde olan Görgüzel, yeni açılan beach’te üç büyük loca kapatarak, arkadaşlarıyla günün keyfini çıkardı.

    Tatil pozları

    Formda görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde toplayan Selen Görgüzel, bol bol poz verdi ve o anları fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

    Selen Görgüzel, loca kapattı #1

    Selen Görgüzel, loca kapattı #2

    Selen Görgüzel, loca kapattı #3

    Selen Görgüzel, loca kapattı #4


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