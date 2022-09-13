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    Selen Görgüzel, Mavi Tik'li hesabını kapattı

    Geçtiğimiz mart ayında eşi Hamdi Alkan’dan boşanan Selen Görgüzel, Mavi Tik’li Instagram hesabını kapattı, yenisini açtı. Görgüzel, “Yemişim Mavi Tik’i, ben neleri bırakıp gitmişim, bu ne ki?” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 13:16
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    Selen Görgüzel, Mavi Tik'li hesabını kapattı

    Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan, 2014 senesinde mutluluğa “evet” dedi.

    Son aylarda evliliklerinde kriz yaşadıkları öne sürülen ünlü yönetmen ile oyuncu ve şarkıcı eşi, mart ayında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

    Beklenmeyen hamle

    Alkan ve Görgüzel, birbirlerinden hiçbir şey talep etmedi.

    Çiftin yaşadıkları fikir ayrılıklarını aşamadıkları ifade edilirken, Selen Görgüzel'den beklenmeyen bir hamle geldi.

    “Yemişim Mavi Tik’i”

    Şarkıcı, eski eşinin adıyla olan onaylı (Mavi Tik) Instagram hesabını kapatıp, yenisini açtı.

    Yeni hesabının duyurusunu ilginç bir şekilde yapan Görgüzel, “Yemişim Mavi Tik’i, yenisini alırız. Ben neleri bırakıp gitmişim, bu ne ki? Eski hesabım kısa bir süre sonra kapanacak.” dedi.

    Selen Görgüzel, Mavi Tik li hesabını kapattı #1

    Selen Görgüzel, Mavi Tik li hesabını kapattı #2

    Selen Görgüzel, Mavi Tik li hesabını kapattı #3

    Selen Görgüzel, Mavi Tik li hesabını kapattı #4

    Selen Görgüzel, Mavi Tik li hesabını kapattı #5

    Selen Görgüzel, Mavi Tik li hesabını kapattı #6

    Selen Görgüzel, Mavi Tik li hesabını kapattı #7


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