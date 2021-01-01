Selen Görgüzel: Midem bulanıyor

Selen Görgüzel, bakımlı olmanın parayla ilgisi olmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Görgüzel, bakımsız insanların midesini bulandırdığını anlattı.

"MİDEM BULANIYOR"

"Bakımsız insana tahammülüm yok" diyen Görgüzel, "Kendine özen göstermeyen insanı sevmiyorum. Midem bulanıyor, bakamıyorum. O kadar da açık söyleyeyim.

"BUNUN PARAYLA İLGİLİ YOK"

Buna parayla alakalı falan demesinler sakın. Temiz ve iyi olmak imandan geliyor” ifadelerini kullandı.

2014'TE EVLENDİLER

Ertuğrul Bitlis ile 2013 yılında boşanan Selen Görgüzel, 2014 yılında yönetmen Hamdi Alkan ile Roma'da evlendi.