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Hem açıklamalarıyla hem de tarzıyla sık sık gündem olan Selen Görgüzel, Pembe Masa programına konuk oldu.

"FİZİĞİM KONUŞULUYOR"

Hamdi Alkan ile boşandıktan sonra değişimiyle dikkat çeken Selen Görgüzel, "Yaptığım tiyatronun galasına gidiyorum, bir tane mikrofon uzatılmıyor. Ama bir bikini giyip denize girdiğimde fiziğim konuşuluyor.” diyerek sitem etti.

Tiyatroya ve sanata emek veren bir oyuncu olarak projelerinin görmezden gelindiğini vurgulayan Görgüzel, magazin dünyasında sanattan çok dış görünüşün ön planda olmasının rahatsız edici olduğunu ifade etti.

"TRAVMATİK BİR SÜREÇTİ"

Sette taciz ve mobbing yaşayıp yaşamadığı sorusuna yanıt veren Görgüzel, “Bu benim için travmatik bir süreçti, herkes de bilir. Bir dönem yönetmenin ve yapımcının yatağına yatmadığım için bana yapmadıklarını bırakmadılar. Ben sette birisinden hoşlanıp bir şeyler yaşayabilirim ama bunun mecburmuşum gibi söylenmesi çok nahoş bir durum. Kadın hakları desek de bunu yapan oyuncular olduğu sürece adalet arayışım yanlış gibi lanse ediliyor.” dedi.