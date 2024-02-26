Selen Görgüzel yıllar önce sette uğradığı tacizi anlattı Müzik dünyasının enerjik isimlerinden Selen Görgüzel, son zamanlarda yaptığı çılgın dansla gündeme geliyordu. Her yaptığı her söylediği olay olan ünlü isimden taciz itirafları geldi.

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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, yıllar önce dizi setinde uğradığı tacize dair konuştu.

Ece Erken ve Işıl Donat'ın programına katılan Selen Görgüzel, Erken'den gelen "Hiç taciz edildin mi?" sorusuna direkt "evet" yanıtı verdi.

"Çok ağır ve travmatik bir şey yaşadım"

Bir dizi setinde tacize uğradığını söyleyen ünlü oyuncu, "Çok ağır ve travmatik bir şey yaşadım. 2009 yılıydı, oynadığım bir dizide hem yönetmeniydi işin hem de bir oyuncusu tarafından. Çok korkunç bir şey. Fiziksel tacize uğradım. İsimlerini vermeyeceğim. Mahkemeye vermiştim, kazandım. Sonra o dizi durduruldu." ifadelerini kullandı.

Yapımcı taciz etti

Görgüzel, 2009 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Zoraki Başkan" dizisinde "Burcu" karakterine hayat vermişti. Yıllar önce konuyla ilgili açıklama yapan Görgüzel, "Bir ay önce gittiğim Sinop'taki 'Zoraki Başkan' dizisinin yapımcısı, çekimden sonra alkol almaya başladı ve bana da içki içmem konusunda ısrar etti. Ben de istemediğimi söyleyip odama çıktım. Bunlar yetmiyormuş gibi kapıyı açmamı istedi. Tartıştık, bana çirkin hareketlerde bulundu.

"Emel Müftüoğlu ve diğer arkadaşlarım şahittir"

Tekrar odama telefon açıp, dizide işimin bittiğini söyledi. Bunlar yetmiyormuş gibi aynı dizide oynadığım arkadaşım Ferdi Akarnur da taciz edip, göğüslerimi elleyip dudaklarımı öpmeye çalıştı. Bulunduğu dizi setinde bu olaylara başta Emel Müftüoğlu ve diğer arkadaşlarım şahittir." demişti.

Çocuklar Duymasın'da rol alan Ferdi Akarnur'dan bahsettiği iddia edilen Görgüzel, gündeme bomba gibi düştü.

"Evet, doğru taciz ettim"

Selen Görgüzel'i taciz ettiği öne sürülen dizi oyuncusu Ferdi Akarnur'un, "Evet, doğru taciz ettim. İstedim ama vermedi, doğru vermedi." sözleri o dönem şaşkınlık yaratmıştı.