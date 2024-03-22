Selen Görgüzel yüzünü gerdirdi! Operasyon sonrası fotoğraf paylaştı Dinç kalmak için anne sütü içtiğini hatta erkek spermini tazeyken yüzüne sürdüğünü açıklamayan Selen Görgüzel, estetik oldu. Yüzünü gerdiren güzel şarkıcı, son halini Instagram hesabından gösterdi.

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Son dönemde çılgın dansları ve açıklamalarıyla çok konuşulan Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı ve oyuncu 45 yaşındaki Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

Yüzünü gerdirdi

Gençleşmek için sünnet derisinden kök hücre bakımı yaptıran Selen Görgüzel, bu kez bıçak altına yattı. Yüzünü ve boynunu gerdirdi, göz kapaklarını aldırdı.

Bandajlı paylaşım

Görgüzel, operasyon sonrası suratı bandajlı karesini paylaştı.

“Çok gergin olduğum doğrudur”

Güzel şarkıcı yayınladığı kareye; “Çok gergin olduğum doğrudur.” notunu ekledi.

Görgüzel hayranları paylaşıma yorum yağdırdı. İyileşme sonrası Görgüzel'in nasıl görüneceği merak konusu oldu.