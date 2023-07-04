Selen Görgüzel'den itiraf! Çocuk yapabilirim... Bodrum'da tatil yaparken görüntülenen Görgüzel çocuklarla oynadı. Görgüzel aşkı yeniden bulup çocuk yapabileceğini açıkladı.

İHA

Oyuncu Hamdi Alkan ile 2014 yılında dünyaevine giren Selen Görgüzel, magazin gündeminde yer etmeye devam ediyor.

Alkan'dan boşandıktan sonra sahne çalışmalarına yönelen Görgüzel, Bodrum'da görüntülendi.

Bayram tatilini burada bir otelde geçiren Görgüzel, güneşin keyfini de çıkarmayı ihmal etmedi.

Denize girmek ve güneşlenmek için kumsala inen Görgüzel, sahilde çocukların kumdan havuz yaptıklarını görünce yanlarına oturarak çocuklarla beraber havuz yapmaya başladı.

"Aşkı bulup çocuk yapabilirim"

Kumdan havuza kova ile su taşıyan ünlü şarkıcı, "Çocuklar çok çalıştık hadi bakalım hep beraber denize giriyoruz" diyerek kendisini Bardakçı Koyu'nun serin sularına bıraktı.

Çocuklarla adeta çocuk olup eğlenip vakit geçiren Görgüzel, "Aşkı bulup çocuk yapabilirim." notunu da düştü.